الكويت: يجب حماية استقرار وأمن بلادنا عبر التعاون.. وسنتصدى لكل من يحاول إثارة الفتن

2019/05/28 | 00:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن التطورات في المنطقة العربية تتطلب توخي الحيطة والحذر، مشيرا إلى أن بلاده ستتصدى لكل من يحاول إثارة الفتن.

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