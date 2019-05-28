النكبة 71… الجماهير تجاوزت السياسيين

2019/05/28 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحيا الفلسطينيون ذكرى النكبة الـ 71 بسلسلة فعاليات شعبية وجماهيرية مختلفة ومواقف سياسية متكررة صدرت عن الفصائل الفلسطينية وقادتها، في الوقت الذي

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