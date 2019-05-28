واشنطن: هواوي مصدر قلق للأمن القومي الأميركي

2019/05/28 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم مرور أكثر من عامٍ على اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لا تزداد الأمور إلا تصعيداً، ولا تكف جبهات الحرب

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