2019/05/28 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ صدر أمر إداري من وزارة الداخلية، بإعفاء مدير شرطة محافظة النجف، اللواء علاء غريب.وجاء في الأمر الصادر، اليوم الأثنين، من وكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة/ وكالة الفريق موفق عبد الهادي، انه تقرر إعفاء غريب ونقله الى شؤون الشرطة وتكليف العميد محسن كامل داخل معاون شرطة المحافظة بمنصب شرطة المحافظة وكالة ولحين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة… امر وزاري بأعفاء مدير شرطة النجف) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة… امر وزاري بأعفاء مدير شرطة النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).