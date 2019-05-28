صد تعرض داعشي في حقول علاس

2019/05/28 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ تصدت قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من مدفعية الحشد الشعبي لمحاولة تعرض لعناصر إرهابية على حقول علاس النفطية ضمن محافظة صلاح الدين

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