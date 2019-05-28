من صدام إلى ترامب.. ما أشبه اليوم بعام 1991

2019/05/28 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفيق السامرائي

نبدأ بفشل استراتيجية الحرب النفسية والضغط و(الردع) الأميركية تجاه إيران. قبل ذلك، إن من بين ما يثير قلق قسم من العراقيين أن تكون الصفحة

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