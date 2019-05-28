ما أصعب الحياة!

2019/05/28 | 01:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واثق الجلبي

بالعنوان أعلاه وجدت ان ابدأ مقالي اليومي الذي ارتبكت كثيرا وخفت وانتابني القلق لأني سأتكلم عن رجل لا يعرفه إلا خالقه تعالى واستاذه النبي

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