قائد شرطة النجف الجديد يستلم مهامه خلفا للزبيدي

2019/05/28 | 01:15

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بغداد اليوم - بغداد

اعلنت قيادة شرطة محافظة النجف، الثلاثاء، أن قائد شرطة المحافظة الجديد العميد محسن الجابري اس...





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