2019/05/28 | 01:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما تأخر من القولسامي مهدي( ما تأخر من القول ) هي آخر مجموعة شعرية صدرت للشاعر الكبير حميد سعيد .ويدل عنوان المجموعة ، وعنوانات قصائدها السبع عشرة ، على طبيعة محتواها .فكلها يتحدث عن الغياب والفقدان والأفول ، كلها ذكريات واسترجاعات وتوهمات وحنين إلى سنوات مضت ، وشباب ولى ، وأحلام تشتت وضاعت ، وعمر أخذ ينقضي ككل الأعمار .ولذا غلبت على قصائد المجموعة روح مراقبة الأحداث والأشياء وتأملها ، وسادتها نغمة هادئة شجية أسيانة ، فيها أسف وإشفاق على أمان إنسانية لم تتحقق ، وأخرى تحققت وذهبت أيامها ولم يبق منها سوى ذكرى حزينة تخطر من حين إلى حين ، ولكن الشاعر يرقب كل ذلك من موقعه بروح من عرف لغز الحياة وأدرك لعبتها ، وفهم طبيعتها وتقلبها ، وراح يتأمل أحداثها وتحولات أشيائها دونما جزع ، بل بصبر وطول نفس ، شأنه شأن أي عارف حكيم .نعم فقد أدركته الحكمة ، كما يقال ، فراح يكتب تأملاته ، ويقدم في قصائده صوراً من خبرته بالحياة وبالناس ، فهذا رجل لا إسم له يستهويه أن يعلق صورته مع صور آخرين مبتسمين للمارة فيفعل ، ولكنه يخذل وهو يرى صورته وجميع الصور في حاويات الأزبال ، وذلك شيخ تآلف وعكازه الذي يرافقه فيستعين به هنا وهناك ويحكي له ، وهذا يساري عجوز لم يعد لديه في عصر الخراب ما يتحدث عنه ويدعو إليه بعد الذي كان من أمر اليسار ، وذلك شاعر حاول ملكاً كامريء القيس فأراد مقايضته بقصيدته ولكنه ضيع الملك والقصيدة والبلاد .والواقع أن النزوع إلى التأمل ليس جديداً على حميد سعيد ، فقد بدأ معه ، كما لاحظت في دراسة سابقة لشعره ، منذ مجموعته الشعرية السابعة ( مملكة عبد الله ) بل منذ القسم الثاني من هذه المجموعة على وجه الدقة ، ثم استمر معه ، بقدر أو آخر ، في مجموعاته اللاحقة حتى بلغ أوجه .وبعد ، فهذه المجموعة هي الرابع عشرة من مجموعاته الشعرية ، وكانت أولاها ( شواطئ لم تعرف الدفء ) التي صدرت عام 1968 .وقد لا نجد في هذه المجموعة أية مفاجأة فنية ، بعد أن استقرت لغة الشاعر على حال ، وتكرس نهجه الخاص في صياغاته وإيقاعاتها ، ومفتتحات قصائده وخواتيمها ، ولكنْ بذلك وبغيره كانت له تجربته الخاصة وشخصيته الشعرية المتميزة عن غيرها في شعر المرحلة التي كان أحد أعمدتها .، أما في الثاني فقد أدركته الحكمة وصار يكتب تأملاته ويقدم لنا صوراً من خبرته بالحياة والناس ، وتحول من شاعر نبوءة وبوح ، وشاعر إسهاب وتفصيل ، إلى شاعر تأمل وحكمة ، وشاعر إيجاز وتكثيف .أما الآن فقد غلب الوعي على الانفعال ، والتأمل على التداعي ، والصناعة على العفوية ، فأصبح أميل إلى التركيز والإيجاز والتشذيب ، وصار يبحث عن آفاق

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