باسناد مدفعية الحشد.. التصدي لتعرض إرهابي على حقول علاس النفطية

2019/05/28 | 01:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من مدفعية الحشد الشعبي، مساء الاثنين، لتعرض إرهابي على حقول علاس النفطية في محافظة صلاح الدين.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني اطلع عليه موقع "الحشد الشعبي"، أن "قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من مدفعية الحشد الشعبي تصدت لمحاولة تعرض لعناصر إرهابية على حقول علاس النفطية ضمن محافظة صلاح الدين"....

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