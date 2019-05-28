الامام علي (ع).. الانسان المطلق

2019/05/28 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالسلام علي السليم

لم اكن مبالغاً اذا قلت ان الامام علي عليه السلام هو الانسان المطلق .



هذه الشخصية الانسانية الفذة تستحق المبالغة لما قدمته من

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