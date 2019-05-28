عطلة عيد الفطر تبدأ الثلاثاء المقبل

2019/05/28 | 02:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت الامانة العامة لمجلس الوزراء عطلة عيد الفطر بدءاً من الثلاثاء المقبل.

ونقل مصدر في الامانة العامة إلى "العهد نيوز" قوله إن "عطلة عيد الفطر المبارك

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