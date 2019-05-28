محافظ واسط يتعرض لحادث مروري

2019/05/28 | 02:16

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بغداد اليوم - واسط

افاد مصدر محلي في محافظة واسط، الثلاثاء، بان المحافظ محمد جميل المياحي، تعرض الى حادث مروري ف...





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