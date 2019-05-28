2019/05/28 | 02:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
افاد مصدر محلي في محافظة واسط، الثلاثاء، بان المحافظ محمد جميل المياحي، تعرض الى حادث مروري ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ واسط يتعرض لحادث مروري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - واسط
افاد مصدر محلي في محافظة واسط، الثلاثاء، بان المحافظ محمد جميل المياحي، تعرض الى حادث مروري ف...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
محافظ واسط يتعرض لحادث مروري) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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