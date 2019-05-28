ساجد جاويد ينضم إلى كوكبة المتنافسين على خلافة تيريزا ماي

2019/05/28 | 04:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساجد جاويد ينضم إلى كوكبة المتنافسين على خلافة تيريزا مايلندن - دخل وزير الداخلية البريطاني المنحدر من أصول باكستانية ساجد جاويد الاثنين سباق التنافس على منصب رئيس الوزراء بإعلانه رسميا الترشح لشغل المنصب.وأعلن جاويد أنه سيدخل السباق على خلافة تيريزا ماي في رئاسة الحكومة وحزب المحافظين قائلا إنه سيناضل من أجل تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي.وكتب على تويتر”سأترشح كي أصبح الزعيم المقبل لحزب المحافظين ورئيس وزراء بلدنا العظيم”.وأضاف “نحتاج لاستعادة الثقة وتحقيق الوحدة وخلق فرص جديدة عبر المملكة المتحدة.أولا وقبل كل شيء علينا تحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي”.وتقدم حتى الآن لشغل منصب رئيس الوزراء ورئيس حزب المحافظين 13 مرشحا محافظا، حيث يعتبر وزير الخارجية السابق بوريس جونسون الذي يتخذ موقفا متشددا حيال بريكست الأوفر حظا للفوز.

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