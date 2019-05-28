هونيس ينصح بواتينغ بالرحيل

2019/05/28 | 04:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هونيس ينصح بواتينغ بالرحيلبرلين - يبدو أن قلب دفاع بايرن ميونيخ جيروم بواتينغ في طريقه إلى ترك الفريق، بعدما نصحه رئيسه أولي هونيس بالبحث عن ناد جديد.وفقد بواتينغ مركزه الأساسي لصالح نيكلاس زوليه في بايرن كما استبعد عن صفوف المنتخب الألماني إلى جانب زميله في الفريق البافاري ماتس هوملز وتوماس مولر بقرار من المدرب يواكيم لوف.ولم يشارك بواتينغ في احتفالات فريقه الذي توج بلقب مسابقة كأس ألمانيا بعد فوزه على لايبزيغ 3-0 في المباراة النهائية على أرضية الملعب الأولمبي في برلين وتوجه مباشرة إلى غرف الملابس.وقال هونيس لشبكة “بي أر” البافارية “أنصحه بأن يترك النادي.أعتقد بأنه في حاجة إلى تحد جديد يبدو أنه ليس في مكانه.كصديق، أنصحه بالبحث عن ناد جديد”.وينتهي عقد بواتينغ في يونيو 2021 وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى باريس سان جرمان أو إنتر ميلان الإيطالي، علما وأنه كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية الموسم الماضي بعدما صرح لصحيفة “فيلت” بأنه أجرى “محادثات جيدة” مع مدرب سان جرمان مواطنه توماس توخيل، قبل أن تتعثر المفاوضات بعد ذلك.

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