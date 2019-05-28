ظريف يفشل في الحصول على دعم السيستاني

2019/05/28 | 04:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – غادر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الاثنين، بغداد عائدا إلى طهران، بعدما أمضى ثلاث ليال في العاصمة العراقية، فشل

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