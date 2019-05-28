2019/05/28 | 05:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: P_Jjnc5SPn8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالحرف الواحد ... فالح الفياض) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالحرف الواحد ... فالح الفياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).