ديانا حداد تحتفل بعيد الفطر مع زوار جزر المالديف

2019/05/28 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديانا حداد تحتفل بعيد الفطر مع زوار جزر المالديفتحتفل الفنانة ديانا حداد بعيد الفطر مع جمهور وزوار جزر المالديف، وتحديداً في 6 حزيران (يونيو) المقبل، في "فيلا برايفيت آيلاند" (Velaa Private Island)، برفقة فرقتها الموسيقية.وأوضحت ديانا عبر مكتبها الصحافي أنها ستشارك الجمهور الفرحة بمجيء عيد الفطر في شكل مختلف هذا العام، من خلال هذه الحفلة في جزر المالديف، والتي أعدت لها برنامجاً غنائياً متنوعاً إختارته من أغنياتها المتنوعة الألوان الموسيقية العربية اللبنانية والمصرية والخليجية والمغربية، مؤكدة أنها سعيدة كونها تتقن هذه الألوان ونجحت بها كلها لدى الجمهور الخليجي والعربي.على صعيد آخر، حلّت "البرنسيسة" كما يحب أن يلقبها جمهورها، ضيفة على سهرة إذاعية رمضانية مع الإعلامي الكويتي علي نجم في إذاعة مارينا fm في الكويت، تحدثت خلالها عن أمور لم تتناولها سابقاً، مؤكدة سعادتها بالتواجد المستمر بين الجمهور الكويتي.وتستعد ديانا لطرح أغنية منفردة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد عيد الفطر بأيام قليلة، كما تستعد لإحياء حفلة غنائية في المملكة العربية السعودية، سيكشف عن تفاصيلها قريباً، الى جانب تجهيزها لأغنيات جديدة ستجمعها في ألبوم غنائي من إنتاج شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات".

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