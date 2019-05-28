2019/05/28 | 05:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفاء عامر: "لسه هعمل أكتر"قالت الفنانة وفاء عامر إنها ممثلة تلعب كل الأدوار، وأضافت أنها اختارت تجسيد دور شخصية شريرة هذا العام في مسلسل "حكايتي"، متابعة أنها سعيدة بالتعليقات على السوشيال ميديا، وبخاصة من يقول لها "حرام اللي بتعمليه ده"، مضيفة "ولسه هعمل أكتر".وتوجهت بالشكر لشركة "سينرجي" التي صممت أن تشارك في المسلسل بدور مختلف، وشددت على أن الفنانين المصريين سفراء لمصر.يذكر أن مسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري وأحمد صلاح حسني وأحمد بدير وإدوارد وجمال عبد الناصر ومن تأليف محمد عبدالمعطي واخراج أحمد سمير فرج.

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