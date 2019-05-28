“الخطوة الخامسة لترامب”.. واشنطن وطهران عودة للتهدئة

2019/05/28 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مضى عامان على الحرب الباردة التي تشنها الإدارة الأمیركية الحالية علی إيران، ليعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم ويتحدث عن استعداده للحوار

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