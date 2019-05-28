ارتفاع الجنيه المريب يقوّض أوضاع المستثمرين في مصر

2019/05/28 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتسعت حيرة الأوساط الاقتصادية المصرية بشأن الارتفاع الغريب لسعر صرف الجنيه، الذي قفز مقابل الدولار بأكثر من 6 بالمئة خلال شهرين فقط.

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