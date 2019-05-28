2019/05/28 | 06:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحور "لاسيرين" يجمع أهل الفنجمع سحور مجموعة "لاسيرين" للتجميل عدداً كبيراً من أهل الفن الذين لبّوا دعوة صاحبة المجموعة المحامية ميرنا يونس في خيمة أساطير في فندق أتلاتنس، أبرزهم: لبلبة وقصي خولي ووليد توفيق ومعتصم النهار وصفية العمري وايمي سمير غانم ووفاء عامر ودينا حايك ورجاء الجداوي ولاميتا فرنجية وحياة الإدريسي وعلاء زلزلي وصباح الجزائري وأروى.وتخلل السحور مجموعة فقرات، منها إهداء ميرنا يونس للهلال الأحمر الإماراتي كسوة الكعبة والتي تقدر قيمتها بأكثر من 6 ملايين درهم، وسيقام مزاد علني لبيعها، ليذهب ريعها للمحتاجين حول العالم.وقالت يونس في كلمتها: "تحتضن الإمارات على أرضها أكثر من 200 جنسية من مختلف دول العالم وتسود المودة بين الجميع في دولة تعد نموذجاً رائداً في التسامح والتعددية، فهي الوحيدة التي استحدثت وزارة للتسامح هي الأولى من نوعها عالمياً، وهذا ما جعلها مقصداً للجميع من مختلف بلدان العالم، بغض النظر عن اللون أو العرق أو الدين، لتكون بمثابة عاصمة عالمية يلتقي تحت سقفها حضارات الشرق والغرب".

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