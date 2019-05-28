زوبعة تودي بحياة شخصين في أوكلاهوما

2019/05/28 | 06:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زوبعة تودي بحياة شخصين في أوكلاهومانيويورك - أ ف ب – أدّت زوبعة إلى مقتل شخصين في مدينة إل رينو الصغيرة في ضواحي عاصمة ولاية أوكلاهوما الأميركية وإصابة 29 شخصاً على الأقلّ، وفق ما كشف رئيس بلدية المدينة.وهبّت الرياح الشديدة على امتداد نحو ثلاث كيلومترات وألحقت أضراراً جسيمة بمجمّع للمنازل المتنقّلة وفندق "أميريكن بادجت فاليو إن"، وفق ما أفادت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية .وقال رئيس بلدية إل رينو مات وايت خلال مؤتمر صحافي: "دمّر السواد الأعظم من الطابق الثاني في الفندق".وهذه الزوبعة هي من الدرجة الثالثة وفق مقياس فوجيتا الذي يضمّ خمس درجات لرياح تتراوح سرعتها بين 218 و265 كيلومتراً في الساعة.وكان بعض الجرحى في حالة خطرة وفق ما أفاد مات وايت من دون تقديم مزيد من التفاصيل.وقال: "نحن في صدد تقويم الأضرار".ومنذ مطلع الربيع، ضربت عشرات الزوابع الوسط الغربي للولايات المتحدة، في ظاهرة سائدة في المنطقة في هذه الفترة من السنة.

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