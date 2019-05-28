2019/05/28 | 07:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لو سألك احدهم وقال لك انا غير مسلم صف لي الاسلام بجملة ..؟ بماذا ستجيبه ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rro9g_cg42M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لو سألك احدهم وقال لك انا غير مسلم صف لي الاسلام بجملة ..؟ بماذا ستجيبه ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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