محمود عباس : فلتذهب صفقة القرن الى الجحيم

2019/05/28 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن "حل القضية الفلسطينية يجب أن يبدأ بالقضية السياسية، واصفا ما تسنى بـ "صفقة القرن" بـ "صفقة العار".

وسيطرح البيت الأبيض

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