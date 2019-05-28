2019/05/28 | 08:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن القيادي في تحالف القوى العراقية، صفاء غانم، عن وجود بوادر للتهدئة بين تحالفه، وتحالف المحور الذي يقوده خميس الخنجر واحمد الجبوري (ابو

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