العلوي ينتقد عالية نصيف بشأن تصريحاتها عن الكويت: عيب عليك يا امرأة.. صدام ذبح بسبب الغزو !

2019/05/28 | 08:27

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بغداد اليوم - متابعة

انتقد السياسي العراقي حسن العلوي ، تصريحات النائب عالية نصيف المناهضة لسياسات الكويت وخاطبها قائ...





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