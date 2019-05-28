الفياض: الأزمة بين أميركا وإيران تسير نحو التهدئة

2019/05/28 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الثلاثاء، أن الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران تسير نحو التهدئة وفق المعطيات الأخيرة، مستبعد وقوع حرب بين الطرفين.وقال الفياض في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ووفق المعطيات الحالية تسير نحو التهدئة”، مشيرا إلى أنه “يستبعد وقوع حرب بين […]

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