2019/05/28 | 08:31
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الثلاثاء، أن الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران تسير نحو التهدئة وفق المعطيات الأخيرة، مستبعد وقوع حرب بين الطرفين.
وقال الفياض في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ووفق المعطيات الحالية تسير نحو التهدئة”، مشيرا إلى أنه “يستبعد وقوع حرب بين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: الأزمة بين أميركا وإيران تسير نحو التهدئة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، الثلاثاء، أن الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران تسير نحو التهدئة وفق المعطيات الأخيرة، مستبعد وقوع حرب بين الطرفين.
وقال الفياض في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية ووفق المعطيات الحالية تسير نحو التهدئة”، مشيرا إلى أنه “يستبعد وقوع حرب بين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: الأزمة بين أميركا وإيران تسير نحو التهدئة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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