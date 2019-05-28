2019/05/28 | 08:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متالعة / خطوة برس أبدت إسرائيل استعدادها أمس الاثنين لإجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحل نزاع على حدود بحرية يؤثر على عمليات التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.وقال مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في بيان بعد لقائه بالمبعوث الأمريكي ديفيد ساترفيلد إن مثل تلك المحادثات يمكن أن تحقق ”مصالح البلدين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوساطة أمريكية..



إسرائيل مستعدة لإجراء محادثات مع لبنان وكالة خطوة برس.

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