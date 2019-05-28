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نتنياهو: هجومنا في سوريا ردٌ على استهداف طائرة إسرائيلية


نتنياهو: هجومنا في سوريا ردٌ على استهداف طائرة إسرائيلية
2019/05/28 | 08:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- سنرد على أي هجوم بقوة وصرامة

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