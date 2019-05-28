تحذيرات من تجاهل الحكومة لتوسيع القواعد الاميركية وزيادة عدد قواتها

2019/05/28 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر المحلل السياسي صباح العكيلي، الثلاثاء، من ارتفاع عدد القوات الاميركية المتواجدة العراق بالتزامن مع تجاهل الحكومة ورئاسة البرلمان للمطالبات باخراج القوات الاميركية من العراق.وقال العكيلي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الهجمات الاميركية ضد القوات الامنية في كركوك خير دليل على ان القوات المتواجدة في العراق هم مقاتلين وليست لاغراض التدريب والاستشارة”.واضاف […]

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