BBC: ظريف هدّد واشنطن من بغداد وسط خشية عراقية من الحرب

2019/05/28 | 08:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس لم تعد بغداد كما كانت قبل عامين فقط، الحركة لا تتوقف ليل نهار، والشوارع تخلت عن عوائقها الإسمنتية والجدران الأمنية، ويبدو العراقيون وكأنهم بدأوا ينسجون نسقا جديدا لحياتهم بعيدا عن التهديدات الأمنية، وإن كانت لا تزال تحيط بهم من أكثر من جانب في ظل تهديدات تنظيم “داعش” باستهداف المدن العراقية في

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