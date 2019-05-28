الفياض متحدثا عن انتخاب محافظ نينوى: عصر أمراء الطوائف ولى

2019/05/28 | 08:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس حركة عطاء فالح الفياض، الثلاثاء، أن انتخاب القيادي بحركته منصور المرعيد محافظاً لنينوى جاء نتيجة مخاض سياسي، معتبرا أن عصر أمراء الطوائف في إدارة المحافظات قد ولى.وقال الفياض في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “انتخاب محافظ نينوى جاء نتيجة مخاض سياسي ووفق خطوات ديمقراطية”، نافيا “الأنباء التي تتحدث عن وجود أجندات […]

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