توقعات بارتفاع درجات الحرارة يوم الجمعة المقبلة لتصل الى 50 درجة مئوية

2019/05/28 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت هيئة الانواء الجوية، ان موجة حر ستضرب البلاد بدءا من الجمعة المقبلة، فيما اشارت الى ان الحرارة ستصل الى نصف درجة الغليان.

وقال

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