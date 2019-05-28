2019/05/28 | 08:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عد رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان، ان كل الازمات في العملية السياسية، تعود إلى عدم وجود قانون او تعليمات واضحة تحكم

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