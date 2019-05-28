2019/05/28 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأفاد مصدر أمني في كربلاء، بأن رجلًا عنف ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجته الثانية بالمحافظة.

قام أحد الرجال بتعنيف ابنه بالاشتراك مع زوجته الثانية حتى الموت في أحد الأحياء بمحافظة كربلاء

قال المصدر لـ"ألترا عراق"، إن "رجلًا قام بتعنيف ابنه بالاشتراك مع زوجته الثانية حتى الموت في أحد الأحياء بمحافظة كربلاء".

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تعرف على قصة "رهف"

أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية اعتقلت الرجل وزوجته على الفور"، مبينًا أنه "تم فتح تحقيق معهما".

وتنتشر في البلاد حالات كثيرة للعنف الأسري، حيث أدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في 15 شباط/فبراير الماضي تكرار حوادث العنف الأسري ضد الأطفال، مشيرة إلى أن حادثتين تكررتا في الأنبار، بالإضافة إلى قتل الطفلة رهف في بغداد والتي ماتت بعد أيام من وجودها في المستشفى على إثر تعذيب قامت به زوجة أبيها.

في السياق، أعلن مستشفى جراحة الجملة العصبية في 11 آذار/مارس عن تلقيه شهريًا 5 حالات إصابات بالرأس لأطفال ونساء من المشتبه بتعرضهم لعنف أسري وتقديم الأهل أعذارًا أخرى عن الإصابة، فيما بيّنت الشرطة المجتمعية أن تعنيف زوجات الأب للأطفال تتصدر حالات العنف الأسري بالعراق.

وبحسب مدير المهمات في الشرطة المجتمعية، المقدم محمد جهاد، أن "الشرطة تسجل 8 حالات أسبوعيًا عنف أسري في بغداد ضد المرأة والطفل، فضلًا عن العديد من الحالات التي لم يبلغ عنها"، مضيفًا أن "تعنيف زوجات الأب للأطفال يتصدر معدلات العنف الأسري في العراق وبدأت بالازدياد خلال الآونة الأخيرة، مبينًا أن "أغلبها تنتهي بعوق الطفل أو الإغماء".

كانت مديرية شرطة محافظة النجف، أعلنت في 6 آذار/مارس القبض على أب قام بتعذيب اثنين من أطفاله "بصورة بشعة"، مشيرة إلى أنها نقلت الطفلين إلى المستشفى.

الشرطة المجتمعية تسجل 8 حالات أسبوعيًا عنف أسري في بغداد ضد المرأة والطفل، فضلًا عن العديد من الحالات التي لم يبلغ عنها

وفي مطلع آيار/مايو أعلنت وزارة الداخلية، عن اعتقال متهمًا أقدم على تعذيب ولده حتى الموت وإلقاء جثته في النفايات جنوب شرقي العاصمة بغداد.

كانت المحكمة الاتحادية العليا ردت في 8 نيسان/أبريل دعوى الطعن بعدم دستورية المادة (41/ 1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، مؤكدة أن الحق في التأديب لا يبيح العنف ضد الزوجة والأبناء والطلبة القاصرين.

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