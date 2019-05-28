كتائب سيد الشهداء بشأن احتمالية الحرب بين ايران واميركا: سنكون مع الحسين بمواجهة يزيد

2019/05/28 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

قالت كتائب سيد الشهداء المنضوية في الحشد الشعبي ، الثلاثاء 28 ايار 2019 ، انها لا تريد ان يتورط العراق في الصراع الدائر بين اميركا وايران الا انها شددت على انها ستكون بصف الحسين لو حدث الصراع بمواجهة يزيد حسب تعبير امينها العام.وقال ابو ولاء الولائي امين عام كتائب سيد الشهداء في مقابلة مع محطة بي بي سي البريطانية إن " تنظيمه يريد للعراق ألا يتورط في مثل هكذا صراع"، لكنه يشير إلى أن الحرب إن وقعت فهو ينظر إلى أميركا كعدو "أنت تضعني أمام سؤال مع من سأكون، مع الحسين أم يزيد، طبعا سأكون مع الحسين، أنت تسألني إلى جانب من ستكون، سأكون مع الخير ضد الشر."وبدا الولائي صريحا جدا في تعبيره عن أرائه وفقاً لبي بي سي، وأكد "من ناحية أن مصلحة العراق تأتي أولا ومن ثم كل العلاقات الأخرى، ومن ناحية أخرى أكد أنه وأعضاء منظمته يقلدون المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي وهم سيفعلون ما أمكن لكي يطبقوا تعليماته" وفقاً للمحطة.وتابع هو حث على "أن نفعل ما أمكن لكي لا تبقى الولايات المتحدة في المنطقة، وهذا سيكون تكليفنا، انا أريد من أميركا أن لا تتدخل في الشأن العراقي نهائيا وأي وجود عسكري أميركي غير مقبول، أما إيران فهي تقوم بما نطلبه منه، نحن نريد عراق مستقل وحر، وهذا موجود والإيرانيون لم يطلبوا منا يوما أي شيء".

المصدر: بي بي سي

بغداد اليوم - متابعة

ذكرت محطة بريطانية ، ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ، بعث خلال زيارته الاخيرة الى العراق برسالة تصعيدية الى الادارة الاميركية.

وقال محطة بي بي سي في تقرير لها نشرته ، الثلاثاء 28 ايار 2019، نقلاً عن دبلوماسي عراقي و

بغداد اليوم - متابعة

انتقد السياسي العراقي حسن العلوي ، تصريحات النائب عالية نصيف المناهضة لسياسات الكويت وخاطبها قائلاً: " عيب عليك يا امرأة".

وقال العلوي في مقابلة متلفزة تابعتها ( بغداد اليوم ) ان " ما تفعله النائب عالية نصيف &n

بغداد اليوم

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (27 ايار 2019)، مع الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، نقل الصلاحيات الى المحافظات.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن الاخير "استقبل الأمين العام لمجلس الوزراء، وبحضور النائب الأول حس

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