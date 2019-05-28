بالارقام .. الدفاع المدني يكشف المساحات المحروقة والمنقذة

2019/05/28 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن مساحات الأراضي الزراعية المحروقة خاصة بعد بدء موسم حصاد الحنطة، موضحة ان نينوى تتصدر النسبة الاعلى في الحرائق وتليها كل من صلاح الدين وديالى.وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العقيد جودت عبد الرحمن في تصريح لـ /المعلومة/، إن “بساتين الحنطة والشعير تحدث فيها حرائق اعتيادية كل سنة، […]

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