الاتحاد الوطني يحسم موقفه: صوتنا سيكون لنيجيرفان بارزاني رئيسا لكوردستان

2019/05/28 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حسم الاتحاد الوطني الكوردستاني، موقفه بالتصويت لصالح نيجيرفان بارزاني رئيسا لاقليم كوردستان خلال جلسة لبرلمان الاقليم مقرر عقدها ظهر اليوم لهذا الخصوص.وجاء ذلك خلال اجتماع للاتحاد عقده مساء امس.من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية لانتخاب رئيس اقليم كوردستان، حسب الدعوة التي وجهت الى البرلمانيين.وقالت رئاسة برلمان كوردستان في دعوة وجهتها الى اعضاء برلمان كوردستان "وفقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة 18 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان قررنا دعوة جميع اعضاء البرلمان الى الجلسة رقم 6 الاعتيادية للسنة الاولى من الدوة الانتخابية الخامسة لبرلمان كورستان في تمام الساعة الـ11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء 28/5/2019".واضاف البيان ان "الجلسة ستكون للاعلان عن المرشحين وانتخاب رئيس اقليم كوردستان وفقا لاحكام البندين 5و6 من الفقرة الاولى من المادة 4 من القانون رقم 1 لسنة 2019 (قانون اعادة تفعيبل مؤسسة رئاسة اقليم كوردستان وتعديل آلية انتخاب الرئيس لحين المصادقة على الدستور".واشار الى انه وبعد اداء اليمين القانونية من قبل رئيس اقليم كوردستان سيقوم بتكليف مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة الجديدة في اقليم كوردستان.وترشح لمنصب رئاسة اقليم كوردستان كل من نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني، وأوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح قادر، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبد الله خضر.

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