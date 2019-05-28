خلية الإعلام الأمني: إحباط هجوم لداعش على حقول نفط في صلاح الدين

2019/05/28 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت خلية الإعلام الأمني أن قوة من شرطة الطاقة وبإسناد من مدفعية الحشد الشعبي تصدت لهجوم عناصر من داعش على حقول "علاس" النفطية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان لها، أمس الاثنينن 27 أيار 2019، ان قوة من شرطة الطاقة بالتنسيق مع قوات الحشد الشعبي تصدت لمحاولة تعرض لعناصر إرهابية على حقول علاس النفطية ضمن محافظة صلاح الدين.

من جهة ثانية أشارت الخلية إلى ان "مصادر نفطية اكدت نشوب حريق في إحدى خزانات الغاز الطبيعي في حقل عجيل النفطي في محافظة صلاح الدين أثناء أعمال الصيانة."

وأوضحت المصادر، أن فرق الدفاع المدني وفرق الصيانة التابعة لوزارة النفط شرعت بالإجراءات اللازمة للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى الخزانات والمنشآت الأخرى في الحقل.

وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق عن تصدي القوات الأمنية وأهالي قرية النمل جنوب الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، لهجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم داعش.

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