نائب عن الفتح: وضع الكابينة الوزارية متأزم أكثر من ذي قبل

2019/05/28 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، أن وضع الكابينة الوزارية متأزم أكثر من السابق، مستبعدا أن يتم تمرير الكابينة خلال الجلسة القادمة لمجلس النواب.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “وضع الكابينة الوزارية أسوأ من السابق بسبب الانشقاقات التي حصلت داخل البيت السني فيما يخص تحالف المحور”.واضاف ان “وزارتي التربية […]

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