برشلونة يستعد لرحيل فالفيردي.. ويحدد اسم خليفته

2019/05/28 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا يزال إرنستو فالفيردي على رأس الإدارة الفنية لبرشلونة، وسط مطالب قوية برحيله، بعدما فشل الفريق في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وإحراز لقب كأس الملك.

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