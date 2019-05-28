2019/05/28 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني في محافظة كركوك، عن قيام مديرية مكافحة اجرام كركوك عن القبض على تسعة متهمين .وقال قائد الشرطة اللواء علي كمال ان مفارز المكافحة القت القبض على عصابة تتكون من (5) متهمين في محاولة لسرقة أحد الدور السكنية في منطقة الاسرى والمفقودين وكذلك على متهمين أثنين , اعترفا بسرقة المحال التجارية وسرقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على تسعة متهمين في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على تسعة متهمين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).