العراق يباشر بإنتاج معدن السليكون عالي النقاوة بالاعتماد على جهود محلية

2019/05/28 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت الشركة العامة للصناعات التعدينية احدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، عن مباشرتها بإنتاج معدن السليكون بنقاوة عالية بنسبة 98-99 % بجهود وخبرات عراقية خالصة.وقال مدصر عام الشركة علي حسين علوان في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “معمل السليكون في مصنع التعدين التابع للشركة باشر بانتاج مادة السليكون بنقاوة عالية بنسبة (98-99)% […]

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