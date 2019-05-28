42 قتيلا في صراع عصابات داخل سجون في البرازيل

2019/05/28 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قُتل 42 سجينا في زنازينهم في 4 سجون مختلفة في ولاية أمازون في البرازيل حسبما تقول السلطات البرازيلية.ويأتي ذلك بعد يوم واحد من مقتل 15 سجينا في عراك بين العصابات داخل السجون في سجن الولاية نفسها.وحسب السلطات فإنه عُثر على ال42 سجينا مشنوقين أمس الإثنين.وبدأت أعمال الشغب بين

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