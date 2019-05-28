نائب: تسليم مستحقات الاقليم بلا نفط نهب للأموال ومهزلة يجب إيقافها

2019/05/28 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي رئيس الوزراء بالتدخل شخصيا والايعاز الى وزير المالية بعدم دفع اي مستحقات مالية الى اقليم كردستان اذا لم تسلم النفط الى الحكومة الاتحادية وحسب الاتفاق النفطي بين الاقليم والمركز.وقال البعيجي في بيان ان “وزير المالية قام بدفع مستحقات مالية الى الاقليم بدون ان يسلموا المركز برميل نفط واحد وهذا الامر يعتبر مخالفة قانونية لايمكن السكوت عنها نهائيا وعلى رئيس الوزراء التدخل لايقاف هذه المهزلة” حسب تعبيره.وبين ان “اي مستحقات مالية تدفع الى الاقليم بدون تسليم النفط يعتبر سرقة لاموال محافظاتنا وباعتبارنا ممثلين عن ابناء الشعب العراقي نطالب رئيس الوزراء ان يوقف دفع الاموال الى الاقليم الى ان يسلموا مابذمتهم الى الحكومة الاتحادية و حسب الاتفاق النفطي في موازنة العام الحالي”.واضاف البعيجي “من غير المعقول ان نسلم اموال نفط محافظاتنا المنتجة للنفط الى الاقليم وهم يصدرون النفط كما يحلو لهم ولايسلمون الحكومة برميلا واحدا من النفط ويطالبون بموازنة من الحكومة الاتحادية لذا يجب التدخل سريعا من قبل رئيس الوزراء وايقاف دفع الاموال الى ان يسلم الاقليم مابذمته الى الحكومة الاتحادية لضمان حقوق محافظاتنا بعيدا عن اي مجاملات على حساب محافظاتنا”.

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