نائب يطالب عبد المهدي بتحمل مسؤوليته واستكمال ملف تعويضات نينوى

2019/05/28 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ قال عضو مجلس النواب العراقي محمد اقبال الصيدلي، إن تأخر ملف تعويضات نينوى يبقي مأساة المحافظة وسكانها ممتدة دون نهاية قريبة، فيما اكد على استمرار التدهور المعاشي والحياتي لأهالي المحافظة.وذكر الصيدلي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، تلقته وكالة النبأ للأخبار اليوم الثلاثاء، أن "الحكومة السابقة والحالية وعلى الرغم من تعهداتها التي قطعتها، الا انها لم تستكمل ملف التعويضات إلى الآن".

واضاف البيان، ان "معاناة المواطنين مستمرة في انجاز المعاملات المطلوبة والتي باتت ترهق كاهلهم، وزادت من سوء وضعهم المعاش".

وطالب الصيدلي رئيس الوزراء إلى تحمل مسؤوليته الإنسانية واستكمال ملف التعويضات التي تعتبر من اوليات البرنامج الحكومي التي تعهد به، وحاجة وطنية عاجلة لاستكمال مرحلة التحرير من براثن الارهاب.



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