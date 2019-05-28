نائب يدعو عبدالمهدي إلى إيقاف دفع مستحقات إقليم كردستان

2019/05/28 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالايعاز الى وزير المالية بعدم دفع اي المستحقات المالية لاقليم

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