بسبب عدم انضباطه .. الاتحاد البرازيلي يجرد نيمار من شارة قيادة المنتخب

2019/05/28 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن داني ألفيس لاعب باريس سان جيرمان سيحمل شارة قيادة المنتخب الوطني في كأس كوبا أمريكا الشهر المقبل

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