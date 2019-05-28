التجارة تطلق اليوم البطاقة التموينية الالكترونية

2019/05/28 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تطلق وزارة التجارة، برنامج البطاقة التموينية الالكترونية بألياتها الجديدة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة صدى نسخة منه، انها “ستطلق صباح اليوم، العمل التجريبي للبطاقة التموينية الالكترونية بألياتها الجديدة”.وأضاف “سيتم تجهيز المواطن بمفردات البطاقة التموينية من خلال البطاقة الالكترونية بعد ان تم اخذ بصمات أصابع أفراد العائلة لغرض تحديث بياناتهم والتأكد من وجودهم لغرض تجهيزهم بمفردات البطاقة

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